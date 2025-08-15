Мерц сделал заявление о прекращении огня и "значительном шаге" к миру в Украине

Фридрих Мерц. / © Associated Press

Реклама

После более трех лет после начала полномасштабной войны Россия получила шанс заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине .

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерца в соцсети Х, а также сообщает СNN.

"Через три с половиной года после незаконного нападения на Украину у России теперь есть возможность договориться о прекращении огня и боевых действий", - отметил Мерц.

Реклама

По его словам, предстоящая встреча между Трампом и Путиным предоставила возможность для мира. Немецкий политик призвал диктатора РФ отказаться от всех предварительных условий по прекращению огня, а затем встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Президент Трамп теперь может сделать значительный шаг к миру. Он заслуживает благодарности за эту инициативу и тесную координацию последних нескольких дней", - заявил Мерц.

В очередной раз канцлер ФРГ отметил, что Украине нужны сильные гарантии безопасности, а территориальные вопросы "могут быть решены только с согласия украинцев".

Напомним, Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщает о том, что на Аляске "будут согласованы некоторые условия". По информации издания, похоже, агрессорцы России и США удалось найти "какой-то неопределенный общий язык".

Реклама

Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никакие решения «на пути к миру» не могут приниматься без участия Украины, а результативные переговоры возможны только после прекращения огня. По его словам, позиция Украины и ее партнеров принципиальна.