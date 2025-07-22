Мерц сделал заявление о сроках передачи Германии систем Patriot от США

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Пока Германия не получила подтверждения сроков, когда США передаст собственные системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Украине.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена на самом деле пока не обеспечена", - подчеркнул немецкий политик.

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По его словам, продолжаются переговоры с Вашингтоном по поводу того, когда эта замена должна поступить.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трампа заявил, что якобы первые ракеты к системам ПВО Patriot, обещанные в рамках соглашения с НАТО, уже в пути из Германии в Украину. Впрочем, ФРГ не подтверждает это заявление. В немецком Минобороны говорят, мол, им об этом ничего не известно.

Между тем издание BILD поразило сроки, когда Украина может получить первый Patriot за деньги Германии. Отмечается, что эта система еще производится американской оборонной компанией Raytheon. Она будет готова по меньшей мере через шесть-восемь месяцев.

Дата публикации 19:43, 21.07.25 Количество просмотров 38 5 новых PATRIOTS и это только начало! Рамштайн «готовит» Путина к переговорам