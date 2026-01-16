Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе Европейскому Союзу придется восстанавливать баланс в отношениях с Россией.

Фридрих Мерц озвучил свою позицию в ходе публичного обращения, посвященного перспективам Европы после окончания войны.

«Если нам удастся достичь возвращения мира и свободы в Европу, если мы снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, тогда и ЕС, и ФРГ смогут уверенно смотреть в будущее после 2026 года», — считает канцлер.

Реклама

Он подчеркнул, что «Россия является крупнейшим соседом Европейского Союза, и этот фактор невозможно игнорировать во время стратегического планирования на десятилетия вперед».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что международная ситуация деградирует, дипломатия заменяется односторонними действиями, а десятки стран страдают от хаоса.

«Хочется надеяться, что трудности, проблемы и взаимные конфликты останутся в прошлом», — сказал диктатор.