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Мерц сделал заявление о завершении войны в Украине
Украина неустанно демонстрировала свою готовность к миру, а РФ отвергла все предложения ЕС по урегулированию.
В Германии сделали новое заявление о войне России против Украины. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что дипломатические возможности для ее завершения «исчерпаны».
Об этом написал канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X.
Он ясно зафиксировал, что Германия остается на стороне Украины.
«Дипломатические возможности для прекращения войны в Украине исчерпаны, — констатировал канцлер.
Таким образом, Мерц отреагировал на очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине, осудив действия РФ.
Как мы писали, Германия после прихода к власти нового правительства во главе с канцлером Мерцом перестала публиковать информацию о новых поставках оружия. Официально это делается для того, чтобы «держать Путина в неведении».
Секретный список, которые Украина сейчас требует от канцлера Мерца, опубликовало немецкое издание Bild. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро. Список включает три категории:
противовоздушная оборона,
транспортные средства,
Радиоэлектронная борьба.
Военные круги и представители индустрии Германии подтвердили существование этого перечня изданию. Как германское правительство отреагирует на этот список, непонятно. Министерство обороны Германии отказывается предоставлять какую-либо информацию по этому поводу.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом США Дональдом Трампом усиление ПВО Украины.
Напомним, ночью 9 июля РФ нанесла массированный удар БпЛА, ракеты Х-101 и «Кинжалы».
Из-за обстрела есть разрушения и, к сожалению, пострадавшие в ряде областей. Все службы задействованы для ликвидации последствий.
Основной удар пришелся на Волынь — атакованные аэродром и предприятия. Пострадали также Киевская, Житомирская, Хмельницкая и Сумская. Мы собрали все, что известно о мощной атаке на Украину.