Мерц сделал заявление о завершении войны в Украине

Мерц и Зеленский / © Associated Press

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В Германии сделали новое заявление о войне России против Украины. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что дипломатические возможности для ее завершения «исчерпаны».

Об этом написал канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X.

Он ясно зафиксировал, что Германия остается на стороне Украины.

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«Дипломатические возможности для прекращения войны в Украине исчерпаны, — констатировал канцлер.

Таким образом, Мерц отреагировал на очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине, осудив действия РФ.

Как мы писали, Германия после прихода к власти нового правительства во главе с канцлером Мерцом перестала публиковать информацию о новых поставках оружия. Официально это делается для того, чтобы «держать Путина в неведении».

Секретный список, которые Украина сейчас требует от канцлера Мерца, опубликовало немецкое издание Bild. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро. Список включает три категории:

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противовоздушная оборона,

транспортные средства,

Радиоэлектронная борьба.

Военные круги и представители индустрии Германии подтвердили существование этого перечня изданию. Как германское правительство отреагирует на этот список, непонятно. Министерство обороны Германии отказывается предоставлять какую-либо информацию по этому поводу.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом США Дональдом Трампом усиление ПВО Украины.

Напомним, ночью 9 июля РФ нанесла массированный удар БпЛА, ракеты Х-101 и «Кинжалы».

Из-за обстрела есть разрушения и, к сожалению, пострадавшие в ряде областей. Все службы задействованы для ликвидации последствий.

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Основной удар пришелся на Волынь — атакованные аэродром и предприятия. Пострадали также Киевская, Житомирская, Хмельницкая и Сумская. Мы собрали все, что известно о мощной атаке на Украину.