- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Мерц сделал заявление о завершении войны в Украине
Украина неустанно демонстрировала свою готовность к миру, а РФ отвергла все предложения ЕС по урегулированию.
В Германии сделали новое заявление о войне России против Украины. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что дипломатические возможности для ее завершения «исчерпаны».
Об этом написал канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X.
Он ясно зафиксировал, что Германия остается на стороне Украины.
«Дипломатические возможности для прекращения войны в Украине исчерпаны, — констатировал канцлер.
Таким образом, Мерц отреагировал на очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине, осудив действия РФ.
Как мы писали ранее, ночью 9 июля РФ нанесла массированный удар БпЛА, ракетами Х-101 и «Кинжалами».
Из-за обстрела есть разрушения и, к сожалению, пострадавшие в ряде областей. Все службы задействованы для ликвидации последствий.
Основной удар пришелся на Волынь — атакованные аэродром и предприятия. Пострадали также Киевская, Житомирская, Хмельницкая и Сумская. Мы собрали все, что известно о мощной атаке на Украину.