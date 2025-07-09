Мерц сделал заявление о завершении войны в Украине

Мерц и Зеленский / © Associated Press

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В Германии сделали новое заявление о войне России против Украины. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что дипломатические возможности для ее завершения «исчерпаны».

Об этом написал канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X.

Он ясно зафиксировал, что Германия остается на стороне Украины.

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«Дипломатические возможности для прекращения войны в Украине исчерпаны, — констатировал канцлер.

Таким образом, Мерц отреагировал на очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине, осудив действия РФ.

Как мы писали ранее, ночью 9 июля РФ нанесла массированный удар БпЛА, ракетами Х-101 и «Кинжалами».

Из-за обстрела есть разрушения и, к сожалению, пострадавшие в ряде областей. Все службы задействованы для ликвидации последствий.

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Основной удар пришелся на Волынь — атакованные аэродром и предприятия. Пострадали также Киевская, Житомирская, Хмельницкая и Сумская. Мы собрали все, что известно о мощной атаке на Украину.