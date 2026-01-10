Фридрих Мерц / © Associated Press

Великобритания и Франция пообещали прислать свои войска для поддержки миротворческой операции в Украине, тогда как Германия занимает необъяснимую позицию.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что немецкие войска будут развернуты только на территории НАТО вокруг Украины для мониторинга перемирия и укрепления обороноспособности страны.

«Это может включать, например, развертывание войск на соседних территориях НАТО после перемирия», — уточнил он.

Несмотря на то, что Мерц возобновил курс на укрепление Бундесвера и создание одной из мощнейших армий Европы, его решение отражает внутриполитические ограничения: любое развертывание войск за границей требует одобрения Бундестага. Из-за слабого большинства в парламенте и политической деликатности таких решений канцлер избрал более мягкую позицию — развертывание войск поблизости, а не внутри Украины.

Ранее сообщалось, что Британия и Франция ограничат свое присутствие в Украине 15 тысяч военных. Этот показатель существенно ниже предыдущих ожиданий и будет зависеть от заключения мирного соглашения.

По предварительным оценкам, в Украине будет развернуто менее 7,5 тысяч британских солдат. И эта цифра тоже будет вызовом для страны, в регулярной армии которой 71 тысяч обученных военнослужащих.

Испания также выразила готовность. Премьер-министр Педро Санчес заявил: «Мы готовы укреплять мир присутствием испанских вооруженных сил. Если мы делали это в других частях мира, почему бы нам не сделать это в Европе?»

Турция, имеющая вторую по численности армию в НАТО, готова присоединиться к миссии на море. Министр иностранных дел Хакан Фидан отметил, что турецкий флот может взять на себя ответственность за безопасность в Черном море.