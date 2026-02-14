Мерц ведет тайные переговоры с Макроном по поводу "ядерного зонта" - Bloomberg

Мертвец и Макрон / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что в Европе продолжаются разговоры о собственных ядерных средствах сдерживания.

Об этом он сказал во время выступления на полях Мюнхенской конференции безопасности, пишет Bloomberg.

По данным издания, ожидается, что в течение этого месяца президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальных европейских стран. Впрочем, подобная перспектива до сих пор остается непонятной.

«Я начал первые переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по европейскому ядерному сдерживанию. Мы абсолютно придерживаемся наших юридических обязательств. Это будет полностью учтено в нашем совместном ядерном решении в рамках НАТО, и в Европе не будет зон с разным уровнем безопасности», — сказал Мерц.

Кроме того, он выразил мнение, что создание совместной европейской ядерной системы будет побуждать Европу «восстановить и возродить трансатлантические связи» из США.

«Мы делаем это не для того, чтобы отказаться от НАТО. Мы делаем это для того, чтобы создать крепкий, самодостаточный европейский стержень в рамках альянса», — добавил канцлер Германии.

Напомним, подписанный в 1968 году договор о нераспространении ядерного оружия десятилетиями сдерживал глобальную гонку вооружений. Его основная формула — пять официальных ядерных государств (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) гарантируют безопасность другим, чтобы те не разрабатывали собственное оружие. Но с приходом Дональда Трампа в этой формуле усомнились.

Между тем противники ядерного сценария напоминают о политических и репутационных рисках. Бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер предупредил: даже обсуждение ядерного статуса может повлечь за собой «бурю неслыханных масштабов» — со стороны Москвы, Варшавы, Брюсселя.

Но другие эксперты настаивают, что Германия должна инвестировать в «ядерную латентность» — создать технологическую основу, которая позволит создать оружие через несколько месяцев в случае угрозы.