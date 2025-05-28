Мерц встретился с Зеленским и сделал заявление о тесном сотрудничестве: о чем идет речь

Владимир Зеленский Фридрих Мерц Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц провел встречу в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал заявление о тесном сотрудничестве между государствами. Он также анонсировал проведение украинско-немецких межправительственных консультаций — впервые за много лет.

Об этом Мерц сказал на пресс-конференции.

Канцлер ФРГ акцентировал, что война изменила отношения между Украиной и Германией. Страны стали ближе на уровне обществ и на уровне правительств.

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«Почти все министры федерального правительства сегодня тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами. И это сотрудничество мы будем расширять. Поэтому в конце этого года мы впервые за много лет снова проведем украинско-немецкие межправительственные консультации«, — сообщил Мерц.

Он также сказал, что захватническая война России накладывает отпечаток на отношения между Киевом и Берлином, но она не имеет права затенять все. Поэтому, по словам канцлера ФРГ, «мы совместно думаем о будущем, несмотря на войну».

«Поэтому после этой пресс-конференции мы будем общаться с представителями немецкого бизнеса об экономических шансах на будущее. Потенциал есть. Тесного сотрудничества между Германией и Украиной — он есть. И темы лежат на ладони: энергетика, инфраструктура, строительство, сельское хозяйство, машиностроение, медицинская техника, а также другие отрасли. Мы хотим раскрыть этот потенциал совместно на основе партнерства», — рассказал Мерц.

К слову, накануне Мерц заявил, что США, Германия, Великобритания и Франция сняли ограничения для Украины на удары западным дальнобойным оружием по объектам в России. Однако позже в Германии опровергли слова канцлера: речь шла не о новой, а о предыдущей отмене ограничений, принятых еще в 2024 году.

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В то же время СМИ информировали о якобы большой вероятности того, что Германия наконец передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. Но по информации издания Bild, Берлин пока не будет передавать эти ракеты Киеву.