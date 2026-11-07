- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 1 мин
Мерц встретится с Мадяром в Берлине: среди тем - поддержка Украины
Переговоры канцлера Германии и премьер-министра Венгрии намечены на 10 ноября.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц примет в Берлине премьер-министра Венгрии Петера Мадяра. Одной из тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины.
Об этом сообщила пресс-служба федерального правительства ФРГ .
По словам представителя правительства Штефана Корнелиуса, стороны также обсудят европейские вопросы, оборону и экономическое сотрудничество.
Сначала Мерц и Мадяр проведут разговор лицом к лицу. После этого запланированы переговоры делегаций, рабочий обед с участием отдельных министров и совместная пресс-конференция.
Предыдущая встреча лидеров в Берлине состоялась 2 июня во время первого официального визита Мадяра в Германию после вступления в должность. Тогда они обсуждали поддержку Украины и евроатлантическую безопасность.
Напомним, что ранее Фридрих Мерц и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором согласились с необходимостью скорейшего прекращения войны в Украине при обязательном согласовании мирного соглашения с НАТО.