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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Мерц встретится с Мадяром в Берлине: среди тем - поддержка Украины

Переговоры канцлера Германии и премьер-министра Венгрии намечены на 10 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц примет в Берлине премьер-министра Венгрии Петера Мадяра. Одной из тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба федерального правительства ФРГ .

По словам представителя правительства Штефана Корнелиуса, стороны также обсудят европейские вопросы, оборону и экономическое сотрудничество.

Сначала Мерц и Мадяр проведут разговор лицом к лицу. После этого запланированы переговоры делегаций, рабочий обед с участием отдельных министров и совместная пресс-конференция.

Предыдущая встреча лидеров в Берлине состоялась 2 июня во время первого официального визита Мадяра в Германию после вступления в должность. Тогда они обсуждали поддержку Украины и евроатлантическую безопасность.

Напомним, что ранее Фридрих Мерц и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором согласились с необходимостью скорейшего прекращения войны в Украине при обязательном согласовании мирного соглашения с НАТО.

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