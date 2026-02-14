Мерц заявил, что Россию нужно «дожать» до мира

Фридрих Мерц / © Associated Press

Россия, вероятно, не намерена вести серьезные переговоры о мире с Украиной, поэтому на нее необходимо и дальше усиливать давление.

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает The Guardian.

Комментируя возможные переговоры с Россией, Мерц напомнил о поездке «премьер-министра по ЕС» в Москву без соответствующего мандата. Речь шла о главе правительства Венгрии Викторе Орбане, не достигшем никаких результатов.

По словам канцлера, уже через неделю после той поездки Украина подверглась одной из самых мощных атак России по гражданской инфраструктуре.

«Поэтому, если есть смысл говорить, мы готовы говорить. Но, как вы можете видеть по американской стороне, Россия пока не готова к серьезным переговорам», — подчеркнул Мерц.

Он также подчеркнул, что война против Украины завершится только тогда, когда Россия будет, по меньшей мере, экономически, а возможно и военно, истощена. По его мнению, этот момент уже постепенно приближается.

«Россия должна отказаться от этой ужасной войны против Украины, и мы должны сделать все необходимое, чтобы довести их до точки, когда они не увидят для себя дальнейших преимуществ в продолжении этой ужасной войны», — заявил канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что единственным эффективным инструментом сдерживания российского диктатора Путина является демонстрация силы, в то время как любые проявления слабости лишь поощряют агрессора.

Мы ранее информировали, что в составе российской делегации, которые прибудут на переговоры по миру в Украине в Женеву, будет замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.