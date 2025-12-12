Мерц заявил, что в мирных предложениях Украины есть территориальные уступки

Фридрих Мерц / © Associated Press

В мирных предложениях, которые Киев послал Соединенным Штатам Америки, «в первую очередь, речь идет о том, на какие территориальные уступки Украина готова пойти».

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает DW .

«Однако это вопрос, на который должен ответить, прежде всего, украинский президент и украинский народ», — подчеркнул немецкий политик.

По его словам, «было бы ошибкой принуждать украинского президента к миру, который его народ не примет после четырех лет страданий и смертей». Мерц отметил, что такова позиция лидеров Европы, о чем они также отмечали во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Немецкий канцлер сообщил, что европейские лидеры во время этого разговора пригласили Вашингтон совместно обсудить ответ Украины на мирные предложения в эти выходные. Мерц говорит, что после этих переговоров на следующей неделе может состояться встреча в Берлине. Впрочем, пока неясно, примут ли в ней участие США.

Это очень зависит от совместной подготовки документов, над которыми мы сейчас работаем. Я достаточно уверен, что мы добьемся успеха», — сказал глава правительства ФРГ.

Напомним, в субботу, 13 декабря, в Париже состоятся переговоры по мирному плану Трампа. Axios со ссылкой на источники в Белом доме и украинских чиновников сообщило, что цель этой встречи — выработать общую позицию по плану, который включает 20 пунктов и предусматривает ряд сложных уступок Киеву.

Заметим, Дональд Трамп сообщил, мол, пока сомневается, присутствует ли его страна во Франции на встрече по обсуждению «мирного плана». По его словам, американские представители прибудут в Париж, если сочтут, что есть хорошие шансы. Мол, Вашингтон "не хочет тратить много времени".