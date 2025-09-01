Мерц заявил, что война в Украине продлится еще долго: когда прогнозирует мир

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © скриншот с видео

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что война в Украине может продолжаться еще очень долго.

Об этом политик сказал в интервью телеканалу ZDF.

На вопрос, надеется ли он на достигнутое прекращение огня в следующем году, Мерц ответил: «Я не теряю надежду, что мы сможем его достичь. Но у меня тоже нет иллюзий».

Он заявил, что готов к тому, что война может длиться долго.

«Мы пытаемся закончить ее как можно скорее. Но точно не ценой капитуляции Украины», — говорит Мерц.

Канцлер ФРГ признал, что война может закончиться хотя бы завтра, если «Украина капитулирует, сдастся и потеряет свою независимость».

«Только тогда послезавтра придет черед следующей страны. А через день после этого настанет наш черед. Это не вариант», — заявил Мерц.

Также канцлер назвал два возможных варианта окончания войны.

«Существует два основных варианта: либо из-за военного поражения одной страны против другой, чего я не вижу для России или Украины на данный момент, либо экономическое или военное истощение. Но сейчас я этого тоже не вижу по обе стороны», — добавил он.

На вопрос о возможном отправке западных сухопутных войск в Украину после прекращения огня Фридрих Мерц заявил, что сейчас это «не является основной темой среди союзников».

«Приоритет номер один — это поддержка украинской армии, чтобы она могла в долгосрочной перспективе защищать свою страну», — подчеркнул он.

Напомним, что президент Франции Макрон собирает лидеров Европы в Париже для обсуждения гарантий для Украины.