Мерц заявил, как лучше использовать замороженные активы РФ: подробности

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Конфискация замороженных активов Российской Федерации и использование их в качестве обеспечения для предоставления Украине репарационного кредита должна стать четким сигналом для Москвы о необходимости прекращения агрессии.

Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц во время бизнес-форума в Германии.

Мерц подчеркнул, что этот шаг преследует цель не продолжения, а завершения войны.

Реклама

«Это сигнал Москве, что нет смысла продолжать эту войну», — подчеркнул Фридрих Мерц.

В то же время, он предостерег страны-члены Европейского Союза (ЕС) от неспособности достичь согласия по репарационному кредиту для Украины. По его мнению, такой провал нанесет огромный удар по репутации блока.

«Мы прилагали усилия, чтобы в Совете ЕС создать единство, чтобы все европейские страны несли равный риск. Но если нам это не удастся — способность ЕС будет очень сильно повреждена на будущие годы», — добавил Фридрих Мерц.

Напомним, Европейский Союз в пятницу, 12 декабря, принял решение о бессрочной заморозке суверенных российских активов. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала это решение, отметив его политическое значение.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на финансирование, полученное за счет замороженных российских активов, поскольку без этих средств страна не сможет функционировать.