Фридрих Мерц и Олаф Шольц. / © Associated Press

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Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил готовность поставить для ВСУ ракеты Taurus. В партии Олафа Шольца призвали будущих коалиционных партнеров к общему решению.

Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас, пишет Tagesschau .

Мирш считает, что будущий канцлер, известный поддержкой поставок ракет, пересмотрит свою позицию после получения всей информации о них.

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"Я предполагаю, что Фридрих Мерц, после того, как он будет полностью информирован ведомствами, еще раз очень четко все взвесит. И мы примем это решение вместе", - подчеркнул Мирш.

По его словам, у парламентской фракции СДПГ есть четкая резолюция на этот счет.

"Я предполагаю, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все это причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. Я также предполагаю, что так оно и останется", – добавил немецкий политик.

Как сообщалось, в администрации "фюрера" Владимира Путина пригрозили эскалацией войны из-за заявления Фридриха Мерца о том, что Берлин может предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Дата публикации 13:32, 14.04.25 Количество просмотров 46 Мусиенко рубит правду в глаза! Россия увеличила группировку в 5 раз! Наступление началось!?