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Мерц заявил о готовности поставить Taurus для ВСУ: в партии Шольца сделали заявление
Политик опасается эскалации.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил готовность поставить для ВСУ ракеты Taurus. В партии Олафа Шольца призвали будущих коалиционных партнеров к общему решению.
Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас, пишет Tagesschau .
Мирш считает, что будущий канцлер, известный поддержкой поставок ракет, пересмотрит свою позицию после получения всей информации о них.
"Я предполагаю, что Фридрих Мерц, после того, как он будет полностью информирован ведомствами, еще раз очень четко все взвесит. И мы примем это решение вместе", - подчеркнул Мирш.
По его словам, у парламентской фракции СДПГ есть четкая резолюция на этот счет.
"Я предполагаю, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все это причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. Я также предполагаю, что так оно и останется", – добавил немецкий политик.
Как сообщалось, в администрации "фюрера" Владимира Путина пригрозили эскалацией войны из-за заявления Фридриха Мерца о том, что Берлин может предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.