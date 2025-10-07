Мерц жестко раскритиковал Орбана: детали спора по поводу войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © скриншот с видео

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что на прошлой неделе был острый спор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, касавшийся развязанной РФ войны против Украины.

Заявление канцлера приводит DW.

По словам Мерца, Орбан начал обвинять европейских лидеров в нежелании вести переговоры с Россией.

Реклама

«Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры», — объяснил Мерц.

На такой упрек Мерц ответил Орбану, что в прошлом году в июле, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, ездил в Киев, а затем в Москву к хозяину Кремля Владимиру Путину.

«И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти», — добавил канцлер.

В то же время на вопрос, думал ли он о том, чтобы позвонить Путину, Мерц ответил: «Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается еще более жесткими нападениями на Украину».

Реклама

СМИ ранее писали, что Мерц во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании подверг резкой критике Орбана за то, что тот срывает важные дискуссии. По словам источников, «словесная стычка» произошла при обсуждении того, как ЕС может лучше защищаться от российской угрозы и поддерживать Украину.