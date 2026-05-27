Мерца дожимают относительно TAURUS: в Германии требуют жесткого ответа на удары РФ

TAURUS / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридриха Мерца призвали разрешить передачу Украине крылатых ракет TAURUS в ответ на новые массированные удары России.

Об этом говорится в материале Deutsche Welle.

Ранее еще в 2024 году, когда Мерц был лидером оппозиции, он сам выступал за поставку Украине этих ракет. Однако после вступления в должность канцлера такое решение до сих пор не было принято. В марте Мерц заявлял, что Украине, якобы, уже не нужны ракеты TAURUS.

Реклама

После последних атак РФ по Киеву и Киевской области, в том числе с применением ракеты «Орешник», канцлер осудил действия Москвы. Впрочем, ряд немецких политиков считает, что заявлений недостаточно.

Политик от партии «Зеленых» Ральф Фюкс, возглавляющий ныне аналитический Центр либеральной современности, заявил, что ответом на российские военные преступления должно быть разрешение на поставку TAURUS Украине.

«Этого недостаточно как ответа на российские военные преступления, господин канцлер. Адекватным ответом стало решение о поставках ракет TAURUS», — написал Фюкс.

С призывом передать Украине ракеты выступил и депутат Бундестага Родерих Кизеветтер – эксперт по внешней политике партии ХДС, к которой принадлежит и сам Мерц.

Реклама

«Снабжение ракет TAURUS давно назрело. Как средство высокоточного удара большой дальности, TAURUS остается абсолютно обоснованным с военной точки зрения решением», — заявил Кизеветтер в комментарии Süddeutsche Zeitung.

Передачу TAURUS Украине также поддержала Свободная демократическая партия Германии. В заявлении от 25 мая там подчеркнули, что после предвыборных заявлений Мерца пора принять соответствующее решение.

«Если мы правильно поняли Фридриха Мерца до выборов, то время пришло — сейчас, если не раньше — поставить Украине ракеты TAURUS», — говорится в заявлении партии.

Что известно о TAURUS

TAURUS – это немецко-шведская дальнобойная крылатая ракета воздушного базирования, способная поражать цели на большом расстоянии с высокой точностью. Украина неоднократно поднимала вопрос получения таких ракет, однако Берлин до сих пор не принял решение об их передаче.

Реклама

Напомним, у Украины будут новые дальнобойные ракеты. Концерны Destinus и Rheinmetall ускоряют разработку новой ракеты RUTA Block 3.

Новости партнеров