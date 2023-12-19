Мертвого предателя Киву вызвали на допрос во Львов: фото повестки

Покойного предателя вызывают в суд в качестве обвиняемого в уголовном производстве.

Лычаковский райсуд Львова вызвал ликвидированного экс-нардепа-предателя Илью Киву на заседание по делу, где политик является обвиняемым.

Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса генпрокурора Украины.

В датированной 13 декабря повестке о вызове Кивы на судебное заседание в качестве обвиняемого указано, что он должен 27 декабря 2023 года в 14:00 прибыть в Лычаковский суд. Заседание будет проходить по уголовному производству №1-кп/463/616/23.

В повестке указан перечень уважительных причин неприбытия в суд, среди которых нет варианта о смерти обвиняемого.

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Повестка в суд во Львове для Ильи Кивы/Скриншот

Напомним, Илья Кива был ликвидирован 6 декабря в лесу в Подмосковье двумя выстрелами из огнестрельного оружия. На теле предателя также обнаружили резаную рану и гематому.

К слову, в ноябре Лычаковский райсуд заочно приговорил Киву к 14 годам заключения с конфискацией имущества по делу о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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