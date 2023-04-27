Месть Путина из-за разговора Зеленского с Си Цзиньпином: Подоляк указал на интересную позицию Китая

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Россия не ожидала, что разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина будет столь содержательным, а потому агрессор мог "отомстить" устроив ночные ракетные удары по жилым районам Николаева.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

Подоляк подчеркнул, что президент Украины объяснил китайскому лидеру, что война РФ против Украины должна закончиться восстановлением территориальной целостности нашего государства в границах 1991 года. Диалог с Россией возможен только тогда, когда оккупанты выведут свои войска из Украины.

Подоляк считает, что Кремль обещал Китаю быстро захватить Украину и установить в свой режим, однако план Путина провалился, и война длится уже 14 месяцев.

"Поэтому этот звонок после неудачного наступления России и накануне определенных наступательных действий Украины очень симптоматичен для России. Более того, есть интенсификация отношений. Это посол Украины в Китае и спецпредставитель Китая в регионе — Ли Хуэй, который должен работать над предложениями о том, какую позицию должен занимать Китай", – считает Подоляк.

Советник главы ОП также отметил, что Путин обещал Си не злоупотреблять ядерным оружием, однако сразу после этого заявил о размещении в Беларуси своих боеголовок. Он добавил, что "что России как субъекта глобальной политики уже не существует, а существует Китай, желающий для себя занять определенные политические позиции в глобальном распределении". Поэтому РФ после разговора Си и Зеленского ударила ракетами по жилым домам.

"Это убийство гражданского населения. Многоквартирное здание нужно разрушить ракетой "Калибр". Это все красноречиво и четко расставляет акценты. Мне кажется, что со своей политикой в очень ограниченный срок Россия будет сама с собой общаться и проводить саммиты в рамках саратовско-воронежской концепции", — сказал Подоляк.

Напомним, 26 апреля Си Цзиньпин пообщался с Владимиром Зеленским. Президент Украины подчеркнул, что украинцы хотят мира, однако речь идет о возобновлении территориальной целостности нашего государства.

Также китайский лидер Си Цзиньпин во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал "пункты и шаги", как закончить войну России против Украины.

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