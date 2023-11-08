Местную власть лишили возможности помогать защитникам, - Кличко о решении ВР изъять военный НДФЛ у громад

Это решение особенно ударит на небольшим населенным пунктам. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Парламент фактически лишил местную власть возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам. Забрав у городов и поселков военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная Рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И теперь пытается переложить это на местное самоуправление. Это решение особенно ударит по небольшим городам и городкам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета», - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих громад, а Киев – 60%. Кроме того, по его словам, все города также дополнительно направляют на помощь защитникам средства из бюджетов громад.

При этом Виталий Кличко подчеркнул, что местная власть и дальше должна заботиться о жителях громад и помогать защитникам.

«Мы должны и делать все для помощи ВСУ, и не допустить упадка в наших городах, городках и поселках», - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, обратилась к центральной власти относительно сохранения «военного» НДФЛ в местных бюджетах и в целом 64% НДФЛ. Изъятие у громад части налога на доходы физических лиц разрушит систему обороны страны, говорилось в обращении АГУ.