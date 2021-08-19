Место Ройтбурда в Одесском облсовете занял крымский татарин и борец Февзи Мамутов

После присяги он пообещал работать на благо Украины.

Борец из Крыма и глава общественной организации "Крымские татары Одесщины" Февзи Мамутов стал депутатом Одесского областного совета в составе фракции "Европейская солидарность". Он занял место художника Александра Ройтбурда, который умер 8 августа.

Об этом стало известно во время восьмой сессии облсовета в четверг, 19 августа, пишет Суспільне.

Мамутов был следующим кандидатом в депутаты областного совета после Ройтбурда в округе №8 в Приморском районе Одессы. В общем в список партии "Европейская солидарность" Мамутова включили под №51. Следует отметить, что Мамутов стал первым крымским татарином, которого избрали депутатом Одесского областного совета.

"Это место занимал гений современности. Человек с большой буквы. Это кресло принадлежит всем, кто доверял ему, и кому доверял Саша. Поэтому мы будем работать на благо Украины, потому что мы все ее любим. Слава Украине", — сказал Мамутов после присяги.

Фото: facebook.com/fevzi.mamutov

Февзи Мамутов родился в Крыму, многократный призер украинских и международных турниров по греко-римской борьбе, военнослужащий ВСУ. После оккупации полуострова покинул Крым, сейчас живет в Одессе. Возглавляет общественную организацию "Крымские татары Одесщины".

Напомним:

На 60-м году жизни 8 августа умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Успешный художник, чье имя известно всему миру, смог "поднять из руин" Одесский музей, который он получил в запущенном состоянии.

и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Успешный художник, чье имя известно всему миру, смог "поднять из руин" Одесский музей, который он получил в запущенном состоянии. Попрощались с одним из первопроходцев современного украинского искусства в Одессе 11 августа.

Новости Украины: сотни одесситов съехались попрощаться с Александром Ройтбурдом

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