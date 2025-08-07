Трамп и Путин / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Об этом сообщил помощник лидера Кремля Юрий Ушаков.

«Москва и Вашингтон договорились о том, что встреча президентов России и США состоится в ближайшие дни. Стороны уже начали подготовку», — сказал Ушаков.

Реклама

«Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно», — добавил Ушаков.

Напомним, Трамп заявил о встрече с Путиным после визита Уиткоффа в Москву.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что желание встретиться с Трампом выразила российская сторона.

«Президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась», — заявила она.

Реклама

Участие европейских лидеров в этой встрече не планируется, пишут СМИ.

Чиновник Белого дома сообщил, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.

«Несмотря на то, что Трамп заявил о планах встретиться с Путиным на следующей неделе, подготовить встречу в столь короткий срок будет сложно из-за предмета самих переговоров и логистических трудностей», — сообщает чиновник Белого дома.