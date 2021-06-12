Место встречи Зеленского и Путина пока не обсуждается - Кулеба

"До географии еще не дошли", — заявили в украинском МИДе.

Место встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пока не обсуждается, но идут переговоры о возможной ее повестке.

Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Украина-24".

"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определенные контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии еще не дошли", — сказал он.

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В то же время, по мнению главы МИД Украины, организовать встречу двух лидеров будет "чрезвычайно сложно". При этом Кулеба добавил, что Украина не пожалеет никаких сил для ее организации, если увидит, что на встрече возможно будет решить вопрос прекращения военного конфликта на Донбассе.

Как сообщалось, Владимир Зеленский предлагает как место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — Ватикан. По мнению Зеленского, встреча обязательно состоится, ведь без нее достичь мира на Донбассе невозможно.

Как сообщалось, в своем видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, которые могут произойти и на Донбассе.

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