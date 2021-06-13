Месяца плена для красивой телекартинки: почему Порошенко обвиняют в затягивании обмена киборга "Рахмана"

Публикация очередных "пленок Медведчука" вновь заставила заговорить об обмене пленными почти шестилетней давности.

В Украине разгорелся очередной скандал после публикации Bihus.info четвертой части "пленок Медведчука". Вопрос у общества вызвала не только сама роль кума Путина в переговорном процессе, но и история с увольнением "киборга" Андрея Гречаного ( "Рахмана"), которое, судя по записям, оттягивали и причастным к этому называют не только Медведчука, но и п ' пятого президента Украины Петра Порошенко.

ТСН.ua рассказывает о пленках, обмен и о острой реакции Петра Порошенко и "Европейской Солидарности" на опубликованные данные.

Как (не) освобождали киборга "Рахмана"

"Киборг" Андрея Гречаного освободили 30 ноября 2015. Представили это громко при участии пятого президента Петра Порошенко и под вспышки фотокамер в Борисполе. Украинский воин провел в плену боевиков четыре месяца. По словам тогдашнего главы государства освободили его только благодаря переговорам Нормандской четверки и давления Франсуа Олланда (прим. Тогда президент Франции) и Ангелы Меркель на Владимира Путина.

Однако все это оказалось под вопросом после публикации очередной части "пленок Медведчука". Из них следует, что якобы обмен задерживали специально, а "Рахмана" могли бы освободить гораздо быстрее, если бы процесс не был бы политизированным.

Уже в августе попытки освободить пленного начал Алексей Мочанов (товарищ Гречанова и на тот момент — советник министра обороны). По словам Мочанова, боевики были готовы отдать "Рахмана" в обмен на взятого в плен украинскими военными российского кадрового офицера Старкова. Но тогда украинская сторона заявила Мочанову, что Старков должен пройти через суд.Обмин не состоялся.

Затем, в сентябре, переговорщик Виктор Медведчук, судя по записям, отказывается от предложения боевиков обменять Гречанова.

Риторика от "и ни Олю" до "этот обмен слишком важен" изменилась в Медведчука в ноябре. Когда обмен снова был в шаге от завершения и Гречанова должны отдать Алексею Мочанову, который все это время занимался процессом, Медвдедчук якобы позвонил "министру обороны" ДНР "Владимиру Кононову и требует заблокировать этот процесс, ведь" существуют договоренности первых лиц двух государств ".

К тому же Виктор Медведчук на записях акцентирует внимание на создании прецедента, ведь российский майор Старков на тот момент уже был осужден в Украине, но помилован Петром Порошенко. Такое помилования, по словам Медведчука, и является прецедентом, ведь это первое помиловании непосредственного участника войны, которое может использоваться в дальнейшем.

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Сам "Рахман" в комментарии расследователям тоже признает, что попытки обмена было минимум четыре, но они сорвались.

Наконец, процесс прошел тайно, а Гречанова сразу привезли в аэропорт "Борисполь" до 30 ноября, где он ждал прилета Петра Порошенко, а потом уже в присутствии камер и президента сделал первый звонок матери.

По словам Алексея Мочанова, "Рахмана" передали в 16, а позвонить родным ему разрешили только тогда, когда прибыл президент.

"Я думаю, уже 9 вечера, уже мог бы и мне позвонить, сказать, что на месте и все нормально. Но тогда Петр Алексеевич (прим. Порошенко) возвращался из Парижа. "Рахмана" привезли в аэропорт, переодели и заставили ждать, когда вернется самолет с президентом, чтобы этот исторический звонок маме состоялся конкретно ... живые ощущения ", — комментирует Мочанов Bihus.info.

"Очень боролся за его освобождение" — Порошенко

На публикацию "пленок Медведчука" отреагировал и сам Петр Порошенко. Он сразу же назвал это "приятным красных линий" и "скотство использовать тему заложников и пленных в политической борьбе против оппонентов". После чего вспомнил о количестве заключенных освобожденных во время своей каденции.

Пятый президент утверждает, что вопрос освобождения "Рахмана" было особое и он "очень боролся за его освобождение".

"Русские требовали обменять« Рахмана»на российского майора Старкова. Отпустить его без решения суда — значило лишить Украину важнейших аргументов в суде против РФ, доказательств преступлений Кремля, которые осуществлялись по приказу Путина и начальника российского Генштаба Герасимова. Это была дилемма. Ты с одной стороны судьбу конкретного украинском, который находится в плену, а с другой — судьба 42 миллионов украинский, и ты защитить украинскую землю и украинское государство ", — заявил Порошенко в эфире телеканала" Прямой и добавил, что за время президентства освободил 3300 украинском.

Геращенко в студии "Право на власть"

Скандал стал главной темой обсуждения в эфире "Право на власть" 10 июня. В студии программы не обошлось без обвинений и громких заявлений. При обсуждении в защиту Порошенко вступилась депутат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам российского военного Старкова хотели обменять на Надежду Савченко или Олега Сенцова

"Мы делали все для того, чтобы поменять Старкова на Надю Савченко или на Сенцова. И во время переговоров, когда говорилось о Гречанова речь шла также о людях, которые были в этих боевиков, батальонов ... Но чтобы попробовать "выбить", — заявила Геращенко в эфире "Право на власть".

В свою очередь, Алексей Мочанов задал вопрос, почему матери "Рахмана" пришлось ждать звонка от сына до поздней ночи и прибытия президента в "Борисполь", когда военный был уволен еще в 16 часов дня. На этот вопрос в течение эфира Геращенко ответа так и не дала, но поскандалила с ведущей Натальей Мосейчук.

Ирина Геращенко заявила, что журналисты телеканала "1 + 1" не освещают информации об украинских военных и пленных, содержащихся оккупанты. На это ведущая программы Наталья Мосейчук отметила, что это — ложь, поскольку выпуски новостей регулярно начинаются с информации с фронта.

Ирина Геращенко: "Я полностью поддерживаю вашу позицию относительно Медведчука. Насколько мы знаем, он является совладельцем телеканала" 1 + 1 ". Здесь правильные прозвучали вещи относительно квартир военнослужащим, которых уволили, но они остаются сегодня без социальных пакетов. Давайте 25% зарплаты всех сотрудников канала "1 + 1" за месяц мы перечислим на закупку квартир, например, Ивану Деева и Игорю Козловскому. Я отдам всю свою зарплату за месяц. Давайте купим эти квартиры. Порошенко нескольким военнослужащим квартиры купил. Давайте сделаем вместе что-то хорошее для нескольких военных. И списки вам отдам ".

Наталья Мосейчук: "Списки я возьму, госпожа Ирина. А то, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, это называется скотство".

Ирина Геращенко: "230 украинских и крымских татар содержатся сегодня в тюрьмах оккупированного Донбасса, 109 украинских и крымских татар содержатся сегодня в Крыму и Российской Федерации. Я думаю, что скотство — спекулировать на их жизнях и этим не заниматься. Списки — и давайте мы вместе этим займемся ".

Наталья Мосейчук: "Когда Мочанов сказал, что мать не получила звонка от своего сына, когда он был уволен, а все это пидтасовувалося под кабинет пятого президента Украины, очень хотелось бы услышать ваши объяснения, почему".

Ирина Геращенко: "Журналисты" 1 + 1 "присутствовали на всех увольнениях, где присутствовала я. Когда мы забрали Макуха, Герасименко, Лазаренко, мы сразу дали тогда им телефоны. Все освобождения, которые происходили, — мы сразу передавали телефоны, чтобы они могли сделать этот звонок. Скотство, Наталья, это — спекулировать на этом. Освобождение людей было очень тяжелой работой ".

Наталья Мосейчук: "Это лидер вашей партии сегодня сказал».

Ирина Геращенко: "Вы знаете, хочу сказать, что он правильно сказал. Потому что, мне кажется, сегодня надо объединиться вокруг того, чтобы освободить 230 и 109 человек. Их фамилии никому не известны. На вашем канале два года не выходит ни сюжета о ни одного человека, который удерживает Путин. об Выговского вы не рассказываете о крымских татар, об их семьи. Давайте вместе об этом расскажем ".

Наталья Мосейчук: "Госпожа Ирина, мне всегда делают замечания, когда я говорю острые вещи. И когда я говорю слово" врете "... Мне очень часто делают замечания за слово" врете ". Но в данном случае вы даже не обманываете, госпожа Ирина, вы лжете. Потому что каждый 19:30 выпуск "ТСН" у нас о фронте. Ни один другой канал не занимается так фронтовыми делами, как занимается канал "1 + 1".

"Это – скотство": в прямом эфире "Право на владу" поспорили Мосейчук и Геращенко

В лжи и прикрытии Петра Порошенко Нардеп также обвинил юрист Геннадий Друзенко, он сравнил ее с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Юрист Друзенко сравнил Ирину Геращенко с российской пропагандисткой

Друзенко призвал Ирину Геращенко признать, что после обнародования "пленок Медведчука", Петр Порошенко является неправым. Однако к концу эфира нардепка от "Европейской Солидарности" так и не смогла объяснить скандал с записями, однако не признала, что переговоры относительно обмена затягивались.

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