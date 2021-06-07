Методы становятся более грубыми: в Германии считают, что шпионская активность России достигла уровня холодной войны

Российские спецслужбы пытаются установить контакты в среде лиц, принимающих политические решения.

Шпионская активность России в ФРГ выросла до уровня времен холодной войны.

Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Гальденванг, — пишет DW со ссылкой на Welt am Sonntag.

Он добавил, что российская разведка в Германию имеет многоплановый интерес практически во всех политических сферах — это и внешняя политика, и политика вооружений, оборонная политика и политика ЕС, и прежде всего — политика санкций против России.

"Методы становятся все более грубыми, а способы — все более жестокими", — отметил Томас Гальденванг.

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Используя большое количество агентов, российские спецслужбы пытаются установить контакты в среде лиц, принимающих политические решения.

В свою очередь глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль отметил, что РФ и Китай используют в Германии новые средства с целью разведки. По его словам, эти страны пытаются посеять раздор между западными государствами с помощью самых разнообразных методов.

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