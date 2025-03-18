"Методы Трампа похожи на мафию" – аналитик безопасности

По его словам, американскому президенту нравится создавать атмосферу страха и вызывать беспокойство у своих оппонентов.

Тактика президента США Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным сродни методам мафиозных лидеров.

Как заявил аналитик безопасности Майкл Кларк в разговоре с журналистами Sky News, Трамп намеренно действует непредсказуемо.

По его словам, американскому президенту нравится создавать атмосферу страха и вызывать беспокойство у своих оппонентов.

"В этом есть определенная логика – он хочет быть непредсказуемым, любит пугать людей", – отметил Кларк.

Также он сравнил стиль управления Трампа с тактикой мафиозных боссов.

"Мы вынуждены относиться к нему с уважением, ведь он президент США. Но он использует ту же тактику, что и предводители мафии – хочет, чтобы его боялись, унижает даже своих союзников, чтобы продемонстрировать свою силу", – подчеркнул эксперт.

По мнению Кларка, Трамп воспринимает власть не как институт, а как собственную прерогативу.

"Он ассоциирует власть исключительно с собой. Для него Трамп – это и есть президентство", – подытожил аналитик.

Ранее американский президент Дональд Трамп и кремлевский "фюрер" Владимир Путин "очень хорошие друзья", сосредоточенные на поиске путей укрепления связей между США и Россией.