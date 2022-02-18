Метро по графику и полная эвакуация: в КГГА раскрыли, как будет действовать столица в случае боевых действий в Киеве

В случае боевых действий столичная подземка будет работать около 6 часов.
В случае полномасштабного нападения России на Украину и боевых действий в Киеве в столице проведут полную эвакуацию населения. В городе в этом случае останутся только работники критической инфраструктуры и армия.
Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в эфире "Громадського радіо".
По его словам, в случае боевых действий метро в Киеве будет работать около 6 часов: три часа утром и три — вечером. В остальное время подземка будет укрытием. В то же время, Ткачук заверил, что Киев не будет полностью парализован, поскольку и наземный транспорт, и подземный все же будет работать.
"В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И на обеспечение работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения Киевпасстранса: и наземный транспорт, и подземный", — сказал чиновник.
Что касается эвакуации киевлян, то в КГГА говорят, что она, если будет в ней необходимость, будет все же добровольной. Также Ткачук отметил, что каждый район столицы имеет свой план эвакуации, согласно которому будет определено место уборки граждан в случае необходимости.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не подтверждает отвод войск РФ от границы. Но, по его словам, возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину сейчас оценивается как невысокая.
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