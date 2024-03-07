Между Чехией и Словакией возник конфликт из-за разногласий во взглядах Фиалы и Фицо: детали

Между Чехией и Словакией возник конфликт из-за разногласий по поводу войны агрессорки России против Украины. В частности, Прага упразднила очередное совместное с Братиславой заседание кабинетов министров.

Об этом сообщают Politico и BBC.

Отмечается, что подобные заседания проводятся регулярно. Именно поэтому эта отмена очень необычна для двух стран с очень тесными взаимоотношениями. Следует отметить, что одной из причин стала встреча словацкого министра иностранных дел Юрия Бланара на полях дипломатического саммита в Анталии с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Впрочем, Politico пишет, что отношения между Братиславой и Прагой стали холодными, когда пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернулся к власти. В частности, он пообещал прекратить военную помощь Украине и призвал Киев уступить Москве территорию для прекращения войны. Между тем, Чехия призывает партнеров к тому, чтобы обеспечить Украину всем необходимым ей оружием и заявляет о необходимости полного вывода российских войск из страны.

Позиция Чехии

"Мы не считаем целесообразным проводить межправительственные консультации с правительством Словакии в ближайшие недели или месяцы. Мы решили перенести запланированную встречу, о чем уже сообщили словацкую сторону", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, сотрудничество со Словакией важно, но "нельзя игнорировать принципиальные разногласия в ключевых вопросах внешнеполитической тематики". Фиал отметил, что правительство его коллеги — премьера Роберта Фицо — имеет позицию относительно войны против Украины, которая несовместима с точкой зрения западного мира.

"Последних капель было больше. Мы ясно даем понять, что стоим на стороне Запада. Роберт Фицо видит это совсем по-другому", — подчеркнул политик.

Позиция Словакии

В свою очередь, его словацкий коллега Роберт Фицо заявил, что Словакия является суверенной страной, проводящей "суверенную внешнюю политику", взаимодействуя "со всеми четырьмя углами земного шара", а решение Праги не повлияет на это никоим образом.

"Мы отмечаем, что правительство Чехии решило угрожать им лишь потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, тогда как правительство Словакии открыто говорит о мире", — заявил Фицо.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Фицо в "пророссийской риторике" по военной помощи Украине. В частности, словацкий премьер заявил, что военная помощь для Украины "продолжила двухлетнюю войну" и что Европейский Союз вместо этого должен способствовать переговорам о прекращении конфликта.

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