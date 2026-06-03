Между Европой и РФ может открыться "окно" для диалога: в Германии объяснили детали

Европейский союз / © Associated Press

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Между Европой и Россией постепенно может открываться возможность диалога о войне в Украине. В то же время, до начала таких переговоров, вероятно, пройдут месяцы, а не недели.

Об этом заявил анонимный представитель правительства Германии на брифинге, сообщает Reuters.

По словам немецкого чиновника, сейчас важно создать эффективный формат диалога, который европейские страны сочтут легитимным. В то же время, пока неясно, кто именно может возглавить такие переговоры.

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В Берлине считают, что важную роль в этом процессе может играть группа E3 — Германия, Франция и Великобритания.

Немецкий чиновник отметил, что последние боевые действия свидетельствуют: для запуска переговорного процесса потребуется некоторое время. При этом, по его словам, любой диалог должен проходить в полной координации с Украиной.

Отдельно в Берлине отмечают, что Европа должна не конкурировать с США, а координировать свои действия с Вашингтоном. Американские посреднические усилия по завершению войны зашли в тупик, в частности из-за сосредоточения США на ситуации вокруг Ирана.

На этом фоне в Германии обращают внимание на ситуацию на фронте. Продвижение российских войск в этом году замедлилось, в то время как Украина усиливает давление на поле боя и активнее наносит дальнобойные удары по территории РФ.

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Переговоры по миру в Украине: последние новости

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что достижение договоренности о завершении войны к зиме является "реалистичным" результатом.

Кроме того, Буданов считает, что Европа вряд ли выступит посредником в переговорах по завершению войны в Украине. Однако на определенном этапе ЕС должен вступить в процесс как полноценный участник.

В то же время, правительства Германии и других европейских стран отклонили предложение Владимира Путина относительно возможного участия бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в предстоящих переговорах с Москвой.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в Киев и Москву приедет официальная делегация из США. Этот визит может оживить продолжающиеся сейчас публичные переговоры.

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