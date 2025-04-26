Зеленский и Трамп / © Getty Images

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Между США и Украиной до сих пор есть серьезные разногласия по условиям рамочного мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, который ознакомился с обоими вариантами соглашения.

Основными камнями преткновения стали гарантии безопасности для Украины и позиция США относительно признания контроля России над Крымом.

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Украина также настаивает на обсуждении вопроса содержания Россией территорий, захваченных с момента вторжения в 2022 году, после прекращения огня.

Контрпредложение Украины, которое подписали также Франция, Великобритания и Германия, было передано представителю Дональда Трампа по украинскому вопросу — Киту Келлогу. Она предусматривает первоочередное и безусловное прекращение огня с обеих сторон, что является главным требованием Киева перед началом других действий.

«В то же время Украина согласилась с рядом положений первоначального американского плана, в частности: постепенным снятием санкций против России, введенных с 2014 года, после реализации мирного плана, отказом Украины от вступления в НАТО, заморозкой линии фронта, возвращением контроля над территорией вокруг Запорожской атомной электростанции», — пишет издание.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы очень близки к соглашению о прекращении войны.