Между Макроном и Стармером возник раскол — чем это грозит Украине

Макрон и Стармер / © Associated Press

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В отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером появились первые признаки напряжения, которые могут поставить под угрозу единство так называемой «коалиции желающих» — группы стран, активно поддерживающих Украину.

Об этом пишет Politico.

По данным журналистов, французские чиновники признали, что эта коалиция потеряла четкий стратегический вектор, а часть ответственности за это возлагают на Лондон.

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«В частности, они указывают на чрезмерную ориентацию Британии на США, которые до сих пор не предоставили обещанные гарантии безопасности Украины. В британской столице, в свою очередь, не скрывают недовольства действиями Макрона, обвиняя его в том, что он, завершая свою каденцию, в основном заботится о собственном политическом наследии», — пишет медиа.

Ключевым источником разногласий, как считает Politico, разное отношение двух лидеров к Соединенным Штатам. Париж и Лондон, несмотря на координацию действий в отношении Украины, все чаще выражают взаимное раздражение из-за политики друг друга в отношении Дональда Трампа.

По словам французского эксперта, близкого к Макрону, Стармер демонстрирует максимальную осторожность в общении с Белым домом. А один из бывших британских дипломатов описал эту линию как «беззастенчиво гибкую, но необходимую», намекая на дипломатическую игру Лондона с Трампом.

Отдельным раздражителем стало потепление торговых отношений между США и Великобританией, которое произошло в результате недавнего соглашения между Стармером и Трампом о снижении пошлин.

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Ранее сообщалось, что Макрон и Стармер планируют провести новую встречу «коалиции желающих» уже 10 июля.

Встреча состоится во время визита Макрона в Великобританию, который продлится с 8 по 10 июля. В ходе поездки французский президент встретится с королем и выступит в британском парламенте.

В Елисейском дворце подтвердили, что на переговорах будет уделено особое внимание поддержке Украины. «Безусловно, будет обсуждаться вопрос о том, как серьезно поддерживать боеспособность Украины», — отметили в заявлении.