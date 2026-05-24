Между Путиным и Си нет "дружбы без границ": как война против Украины сделала РФ зависимой от Китая - The Times

Отношения между Москвой и Пекином

Для главы Кремля Владимира Путина война против Украины остается ключевым политическим приоритетом, фактически вытесняющим другие внутренние и внешние вопросы РФ. В то же время для следующего политического поколения в России этот конфликт все больше выглядит как стратегическая ошибка, подрывающая будущее экономическое и политическое наследие страны.

Об этом говорится в The Times.

Как отмечается в публикации, российская экономика находится в состоянии стагнации, а потери в войне уже составляют сотни тысяч погибших и раненых. На этом фоне страна сталкивается с растущей зависимостью от Китая — мощного соседа, долгосрочные интересы которого не полностью совпадают с российскими.

Несмотря на официальные заявления о «дружбе без ограничений» между Москвой и Пекином, реальные отношения остаются прагматическими и построены на взаимной осторожности и собственных интересах.

В то же время, пока Путин и глава КНР Си Цзиньпин считают, что мировой порядок сформирован Западом в собственных интересах, обе страны продолжают сотрудничать там, где это выгодно, и игнорировать разногласия, когда это необходимо.

Тем временем в Китае Путин и Си Цзиньпин говорили об Украине. Как заявили в Кремле, тема войны в Украине прошла во время разговоров главы РФ Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином, где китайская сторона в очередной раз выразила абстрактную готовность помочь выйти на некую «траекторию мирного урегулирования».

