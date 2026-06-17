Между Путиным и страхом: на чьей стороне сейчас Лукашенко по войне в Украине

Александр Лукашенко и Владимир Путин / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в недавнем интервью озвучил сдержанную позицию по войне в Украине, отвергнув возможность участия своих войск в боевых действиях и признав ограниченные возможности России на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ходе разговора с Al Arabiya English 15 июня Лукашенко отметил, что президент РФ Владимир Путин осознает неприемлемость привлечения Беларуси к войне. По его словам, в таком случае белорусская инфраструктура оказалась под угрозой ударов со стороны Украины, и ни Минск, ни Москва не имели бы ресурсов для удержания нового направления боевых действий вдоль общей границы.

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Лукашенко также предостерег, что создание нового фронта на белорусском направлении может привести к прямому столкновению с НАТО.

Отдельно белорусский диктатор признал, что Кремль продолжает соблюдать максималистские цели в отношении Украины. По его словам, еще в 2022 году некоторые российские политические и военные представители призвали Путина искать пути мирного урегулирования.

В то же время Лукашенко повторил ключевые кремлевские нарративы о якобы успешном продвижении российских войск по всей линии фронта и возможности полного захвата Украины. В то же время, он несколько смягчил эту риторику, признав способность украинских сил эффективно держать оборону.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси выразил готовность стать посредником в переговорах между Россией и Украиной с целью прекращения войны.

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«Институт изучения войны и дальше оценивает, что Россия де-факто аннексировала Беларусь, а сама Беларусь является соучастником войны России против Украины«, — отметили аналитики.

Заявления Лукашенко о войне в Украине — последние новости

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в войне против Украины, поскольку это создало бы для РФ и Белоруссии невозможные для защиты 1500 км дополнительного фронта. Он подчеркнул, что Беларусь уязвима для ударов по критической инфраструктуре, а общество негативно относится к конфликтам. Кроме военных рисков, Лукашенко вспомнил о тесных родственных и исторических связях между народами, назвав войну недопустимой, а заявления президента Украины Владимира Зеленского об опасности со стороны Беларуси — безосновательными и сделанными под давлением Запада.

Лукашенко также извинился перед Зеленским за свои резкие высказывания, списав их на ответ на угрозы, в то же время назвав украинского президента «молодым и неопытным». Несмотря на извинения, диктатор снова прибег к пренебрежительному тону, и заявил, что Зеленскому «надо быть осторожнее». Лукашенко еще раз обвинил его в игнорировании своих «мирных советов» с 2022 года, посоветовав «успокоиться».

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