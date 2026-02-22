Между РФ и США уже существуют договоренности: генерал Ходжес о том, когда их обнародуют

Генерал из США: Трамп готовит крупное соглашение с РФ — когда о нем объявят и что будет с Украиной / © ТСН.ua

Между Москвой и Вашингтоном, вероятно, уже есть договоренности о прекращении войны в Украине, которые могут быть обнародованы через несколько месяцев.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Бен Ходжес, передает «24 канал».

Ходжес согласился, что российская сторона не заинтересована в реальных переговорах, если их результат не предполагает капитуляцию Украины и согласие Киева на все требования Путина.

«Подход администрации Трампа таков, что она оказывает давление на Украину, а не на россиян. Поэтому очень вредно, когда президент США или Стив Уиткофф или кто-то другой говорят: „Мы уже на 95% готовы, кроме важнейшей части“. Я считаю, что это не помогает», — отметил эксперт.

В то же время Ходжес с уважением заявляет, что решать — соглашаться на условия России или нет, должны сами украинцы.

«Я сейчас нахожусь не в окопе под Покровском или в квартире под атаками „Шахедов“, поэтому это могут решать только украинцы. Но ваш президент, руководство Украины, украинский народ, каждый украинец, с которым я общаюсь, отвечает: „Нет, даже не думайте“, — говорит генерал.

Годжес предупредил, что захват всего Донбасса — это не финальная цель Кремля. Президент США Трамп, по мнению генерала, живет в своей вымышленной реальности, которая привязана к желаемым бизнес-соглашениям между американцами и россиянами.

«Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом. Именно поэтому президент (Трамп — Ред.) давит, чтобы все было готово к июню 2026 года, чтобы представить огромные бизнес-соглашения 4 июля ко Дню независимости США», — предположил Бен Ходжес.

Ранее Бен Ходжес подверг критике переговорщиков Трампа Уиткоффа и Кушнера, назвав их «ребятами с рынка недвижимости».

Также Ходжес сказал, закончится ли война в этом году.