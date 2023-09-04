"Между РФ и Турцией война...": Путина испугала оговорка переводчика на встрече с Эрдоганом — видео

В Сочи началась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В российском Сочи в понедельник, 4 сентября, началась встреча российского диктатора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Перед началом закрытой встречи лидеры стран выступили перед журналистами – где произошел конфуз.

Так, переводчик с турецкого на русский язык оговорился и перевел слова Эрдогана как: "между Россией и Турцией война...".

На видео, распространившемся в Сети, видно, как после этой фразы выражение лица кремлевского диктатора быстро изменилось, хотя Владимир Путин пытался сдержать свое удивление.

"Между Россией и Турцией война...": Путина шокировала оговорка переводчика

Напомним, на встрече в Сочи Путин и Эрдоган обсудят возможности возобновления зерновых соглашений.

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