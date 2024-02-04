Между РФ и Южной Кореей разразился дипломатический скандал из-за Захаровой – подробности

Южная Корея вызвала российских дипломатов из-за критики Москвой президента Юн Сок Йоля за его высказывания о стремлении Северной Кореи создать ядерный арсенал.

Об этом пишет Reuters.

Так, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Чон Бен Вон вызвал посла России Георгия Зиновьева, чтобы заявить, что реакция Москвы на высказывания президента Кореи будет иметь негативное влияние на отношения между странами.

"Заместитель министра Чон заявил, что очень досадно, что Россия игнорирует правду и безоговорочно защищает Северную Корею, критикуя высказывания лидера в чрезвычайно грубой форме, и подчеркнул, что это лишь усугубит корейско-российские отношения", — говорится в заявлении министерства.

Президент Юн Сок Йоль заявил в среду на встрече с представителями оборонных и ведомств безопасности: "Северокорейский режим проходит сквозь огонь и воду исключительно ради сохранения своего наследственного тоталитарного режима, при этом откровенно игнорируя международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, торгуя оружием с Россией".

На следующий день спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высказывания Юна "откровенно пристрастными", а риторику Южной Кореи — "провокативной".

Она сказала журналистам, что комментарии "выглядят особенно одиозными", учитывая рост напряженности на Корейском полуострове, "прежде всего из-за наглой политики Соединенных Штатов и их союзников, включая Южную Корею и Японию".

Министерство иностранных дел Сеула сообщило в воскресенье, что Чон встретился в пятницу с находившимся с визитом заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко и передал строгую позицию Сеула по военному сотрудничеству между Пхеньяном и Москвой. В министерстве сообщили, что с Руденко также встретился Ким Ганн, посланник Сеула по ядерным вопросам.

В заявлении говорится, что стороны также обсудили вопросы, включая войну России в Украине.

Министерство иностранных дел России сообщило, что в ходе встречи в Сеуле состоялся "обмен мнениями".

"Российская сторона выразила серьезную обеспокоенность по поводу резкой эскалации напряженности в субрегионе", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина и Германия могут подписать договор о гарантиях безопасности.

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