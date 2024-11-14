Между Трампом и Путиным – "глубокая напряженность": подробности от WSJ

У российского президента есть основания опасаться политических целей новоизбранного американского лидера, которые могут истощить военные усилия РФ.

Любезность между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным скрывает "глубокую напряженность"

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Во время предвыборной кампании Трамп позиционировал себя как замечательный переговорщик, способный использовать свои хорошие отношения с Путиным для прекращения войны в Украине, снижения градуса напряжения между Россией и США, перестройки мировой политики. Однако, указывается в публикации, этот образ человека, способного на все, противоречит и новой геополитической реальности, и послужному списку президентов обоих государств.

Авторы акцентируют, что никогда еще ставки были столь высоки со времен распада Советского Союза.

Во время первого президентского срока Трампа настроение между Вашингтоном и Москвой только ухудшилось. Однако теперь главы обеих стран вернулись к теплой публичной риторике. Так, Россия поздравила Трампа с победой на выборах, а республиканец во время кампании неоднократно одобрительно отзывался о Путине. Однако в WSJ убеждены, что эта дружелюбность скрывает глубокую напряженность.

Авторы обратили внимание, что российские войска продвигались вглубь Украины, захватывая территорию, которую Россия планирует сохранить за собой в любом мирном соглашении. Чиновники из США отмечают – Москва считает, что выигрывает войну, и это делает какие-либо переговоры невозможными.

Эксперты также убеждены, что Путин не готов к уступкам, и что у него достаточно ресурсов для продолжения войны. Однако, отмечается в статье, у главы Кремля есть основания опасаться политических целей Трампа, которые могут истощить военные усилия РФ.

Так, будущее назначение конгрессмена Майка Уолтца советником по нацбезопасности в администрации Трампа "может стать палкой о двух концах для Путина". С одной стороны, Уолтц критиковал размер американской помощи для Украины и призывал Европу делать больше. С другой стороны, он предупреждал, что США могут снять ограничения по применению Украиной западного дальнобойного оружия.

"Потенциально это позволит Киеву нанести более глубокий удар по российской территории, если Путин не сядет за стол переговоров", — отметили в WSJ.

В свою очередь Путин уже дал понять, на каких условиях готов пойти на переговоры. Так, он хочет огромных территориальных уступок, гарантий того, что Украина не станет членом НАТО, и смягчения санкций.

К слову, по мнению военного эксперта, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, кадровые решения Трампа указывают, что Путина ждут проблемы. В команде американского президента будет "ястребиное крыло" республиканцев, направленное на доминирование США в мире.

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