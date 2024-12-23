Между Украиной и Великобританией готовится 100-летнее соглашение – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательном телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которого были обсуждены важные вопросы оборонной, политической и экономической поддержки Украины со стороны Великобритании.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Спасибо за масштабную оборонную, политическую и экономическую поддержку нашего государства со стороны Великобритании", – отметил Зеленский в своем заявлении.

Основными темами переговоров стали поддержка украинского производства оружия, подготовка украинских военных, санкции против теневого танкерного флота России и подготовка к саммиту JEF в Эстонии.

Зеленский также выразил заинтересованность Украины в расширении сотрудничества с JEF и ее полноправном членстве в организации. Кроме того, был обсужден прогресс в работе над соглашением о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

"Ценим крепкое партнерство, существующее между нашими государствами, и всю помощь в приближении справедливого мира и длительной безопасности", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон возобновит переговоры с Владимиром Путиным, только "когда контекст и условия будут соответствующими".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что он поддерживает канцлера Олафа Шольца в вопросе звонка российскому диктатору Путину.

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