Между заявлением Украины о НАТО и выступлением Столтенберга есть связь: эксперт оценил, возможно ли членство в Альянсе

Объявление Украиной о намерении вступить в НАТО по ускоренной процедуре и выступление в тож же день генсека Альянса связаны между собой события. Заявка Киева была согласована, о чем сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об этом политолог Ярослав Божко рассказал "24 каналу".

Он пояснил, что ранее Украина не могла подать заявку для вступления в НАТО, ведь должна была быть воля воля крупнейших его членов, таких как США.

"Очевидно, что западные партнеры сошлись с Украиной в вопросе времени. Заявка на членство в НАТО в нашем случае не делалась бы в одностороннем порядке. Просто так провально этого никто не делал бы, без согласия западных партнеров", — считает политолог.

Он также отметил, что война не является прямым юридическим препятствием для вступления какого-либо государства в Альянс. Так, теоретически возможно членство без полного контроля территорий. Божко сослался на резолюцию НАТО в 1999 году, где говорится – было бы хорошо, если бы страны, вступающие в НАТО, не имели международных споров или разрешали их мирным путем.

"Однако они не носят обязательный характер. Любое государство Европы может быть принято в члены НАТО, если на это будет воля всех 30 стран, входящих в НАТО", – отметил эксперт.

Он убежден, что заявка Украины на членство в Альянсе все же будет рассмотрена.

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"Заявка так или иначе будет рассмотрена, и мы уже понимаем, что на этом этапе технически преград не так много. Было бы хорошо, конечно, выиграть войну как можно скорее. Однако мы понимаем, что это не прямое юридическое препятствие", — подчеркнул Божко.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

В тот же день Столтенберг собрал пресс-конференцию, на которой сказал, что двери Альянса остаются открытыми для любой демократической страны.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что как только Украина победит в войне, не будет никакой преграды для вступления в НАТО.

Почему Столтенберг не дал четкого ответа о вступлении Украины в НАТО? | Дмитрий Кулеба

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