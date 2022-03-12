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Международная морская организация осудила атаки РФ на коммерческие суда

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Международная морская организация осудила атаки РФ на коммерческие суда

Associated Press

Для экипажей судов, которые не покинули опасные воды из соображений безопасности судоходства, должны быть установлены наземные гуманитарные коридоры для эвакуации.

Во время внеочередной сессии Совета Международной морской организации, инициированной Украиной и созванной 16 государствами-членами 10-11 марта, Украина предложила ряд практических шагов для привлечения России к ответственности за ее преступления против украинского народа и призвала закрыть порты для российских судов.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Facebook.

По результатам заседания Совет решительно осудил нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также атаки российских военных на коммерческие суда. Было призвано к полному восстановлению прав Украины как прибрежного государства, государства флага и государства порта и отметила необходимость установления морского гуманитарного коридора для эвакуации гражданских судов и экипажей из зоны боевых действий и восстановления коммерческого судоходства.

Для экипажей судов, которые не покинули опасные воды из соображений безопасности судоходства, должны быть установлены наземные гуманитарные коридоры для эвакуации. Совет также призвал государства-члены Международной морской организации и соответствующие организации обеспечить безопасность морских цепей поставок, в частности для доставки продуктов и лекарств для гражданского населения Украины, а также оказывать максимальную помощь морякам.

МИД Украины вместе с другими органами государственной власти на дипломатическом фронте продолжает принимать максимальные меры для восстановления нарушенных прав Украины и привлечения России к ответственности.

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