"Международное право не работает": Зеленский в ООН сказал, что действительно обеспечивает защиту

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

В современном мире гарантии безопасности — это не только международное право, но и надежные друзья, готовые защищать его оружием.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН.

Он подчеркнул, что международные нормы не работают в полной мере, если нет влиятельных партнеров, отстаивающих их на деле.

«Оружие решает, кто выживет. Вы прекрасно знаете, что международное право не работает в полной мере, если у вас нет влиятельных друзей, действительно готовых его отстаивать. И даже это не работает без оружия», — заявил Зеленский.

По его словам, даже их поддержка становится неэффективной без оружия, которое решает, кто выживет.

Напомним, президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что верит в способность Украины вернуть все оккупированные территории при поддержке НАТО и Вашингтона.

На это могла повлиять встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом, украинский глава Владимир Зеленский показал жест журналистке ТСН, дав понять, что переговоры прошли хорошо.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские военные самолеты, нарушающие их воздушное пространство.