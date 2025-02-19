"Международного права больше не существует": Подоляк о последствиях переговоров в Эр-Рияде

По словам советника Ермака, настоящий "лозунг момента" — это мир через слабость, а не через силу.

Встреча представителей США и РФ в Эр-Рияде свидетельствует о том, что международного права больше не существует.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Не существует больше международного права, все, забыли. Есть толерантность к убийцам", – заявил Подоляк.

По его словам, настоящий "лозунг момента" — это вовсе не мир через силу, а наоборот — мир через слабость.

"Но с другой стороны, Мюнхенская конференция говорит о том, что Европа осознала необходимость другого типа субъектности и другого типа милитарной и оборонной самостоятельности. И наконец – единственным партнером в этом является Украина", – подчеркнул советник руководителя ОПУ.

Напомним, в Белом доме назвали переговоры с россиянами в Саудовской Аравии "огромным шагом к миру" и завершению войны России против Украины.

Читайте также: