"Международные партнеры посылают сигналы": Арахамия ответил, когда будуть выборы в Украине

Он отметил, что Украина должна прислушаться к советам международных партнеров, ведь "в каждой гривне 68 копеек – это деньги союзников".

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает проведения выборов в Украине в следующем году.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Мы еще находимся в состоянии войны и мы не знаем с вами, будут ли следующие выборы во время войны, если война затянется или будут после войны", — сказал Арахамия.

При этом он подчеркнул, что теоретически не исключает выборов в Украине во время войны.

"Вы же знаете, как международные партнеры посылают нам сигналы. Например, приезжал недавно известный такой и влиятельный конгрессмен (Арахамия намекает на республиканца Линдси Грэма, недавно приезжавшего в Киев и заявившего о необходимости выборов. – Ред. ) и он говорит, что вы должны проводить выборы даже во время войны, чтобы не произошло так называемого застоя демократии", – отметил глава фракции "Слуга народа".

Арахамия напомнил, что проведение выборов во время войны законодательно запрещено.

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"Вы же знаете, что у нас сейчас в каждой гривне 68 копеек — фактически деньги международных партнеров. То есть мы должны прислушаться к их мнению, потому что они очень активно помогают. Если же... вопросы будут возникать в конце концов, не в этом году точно, но в следующем или после этого нам нужно будет это делать. И если мы будем это делать, тогда для нас нужно будет найти этот путь", — говорит глава фракции "Слуга народа".

Он опасается, что если к власти придет кто-то другой, то потратит полгода, "чтобы разобраться, как это работает".

"Любой другой человек лицо, которое придет, он будет, также как мы когда-то, тратить минимум 6 месяцев на то, чтобы разобраться, как это работает. Мы, к сожалению, не можем на сегодняшний день, мне кажется, позволить себе как обществу кому-то там 6 месяцев в чем-то разбираться. Надо уже бежать как можно быстрее всех к нашей победе, к пути в ЕС и к победе военной", – подытожил Арахамия.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что выборы в Украине должны состояться в следующем году, несмотря на то, закончится война или нет.

В ответ президент Владимир Зеленский пояснил, что пока нет возможности обеспечить голосование для находящихся на передовой военных.

В то же время он заверил, что не держится за власть.

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