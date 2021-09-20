Международный скандал из-за ядерных подлодок и угроза новой холодной войны. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать
- Ситуацию, вызванную отказом Австралии от закупки французских подводных лодок, обсудят в ближайшие дни президент Франции Эмманюэль Макрон и его американский коллега Джо Байден. Читать дальше ->
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно заявил, что его страна любит Францию и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи с операцией AUKUS и расторжения контракта на поставку французских подводных лодок Австралии. Читать дальше ->
- Встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, которая должна была состояться на этой неделе, была отменена из-за недовольства Парижа решением Австралии о строительстве атомных подводных лодок в рамках нового соглашения между странами. Читать дальше ->
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что противоречия между США и Китаем опасные для мира, и призвал избежать новой холодной войны, будет более опасной, чем старая. Читать дальше ->
- Иранского физика-ядерщика Мохсен Фахризаде в ноябре 2020 года убиты с помощью пулемета, оснащенного роботизированным устройством с дистанционным управлением. Читать дальше ->