В четверг, 5 марта 2026 года, в Венгрии без объяснения причин задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, которые осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком.

Об этом сообщил "Ощадбанк".

По информации Ощадбанка, в транспорте находились семь сотрудников бригады инкассации. Они сопровождали груз с иностранной валютой и банковскими металлами, который перевозился в соответствии с международным соглашением между банками.

Согласно данным GPS-сигнала, задержанные инкассаторские автомобили сейчас находятся в центре Будапешта возле одной из силовых структур Венгрии. Это местонахождение уже подтвердили представители посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины.

В то же время местонахождение семи сотрудников инкассации пока неизвестно.

В банке отмечают, что перевозка средств осуществлялась согласно международным правилам транспортировки и действующим европейским таможенным процедурам.

По предварительным данным, в задержанных автомобилях находились:

40 млн долларов США,

35 млн евро,

9 кг золота.

Ощадбанк заявил, что требует немедленного увольнения своих сотрудников и возврата имущества, а также доставки инкассаторов обратно в Украину.

Руководство банка находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины и правоохранительными органами, чтобы координировать дальнейшие действия и выяснить обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее, 25 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергообъектов Венгрии из-за якобы угрозы атак со стороны Украины. У критической инфраструктуры развернут военные подразделения и средства ПВО, а полиция перейдет на усиленное патрулирование электростанций и диспетчерских центров для обеспечения энергобезопасности страны.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что обвинения Орбана в подготовке Украиной ударов по венгерской инфраструктуре бессмысленны и не имеют оснований. Нардеп подчеркнул, что такие заявления абсурдны, ведь Украина не намерена бросать вызов НАТО. Это только политическая игра для внутреннего электората и откровенный подыгрыш Кремля, чтобы выставить Украину агрессором.