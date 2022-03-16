Международный суд ООН требует от России немедленно прекратить войну против Украины

Международный суд ООН требует от России немедленно прекратить войну против Украины

Украина потребовала от России немедленно выполнить решение суда и прекратить агрессию, заявил глава МИД.

Украина одержала 16 марта полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Следовательно, суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", – говорится в сообщении.

Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

За такое решение суда было 13 голосов, против – 2 (Россия и Китай).

Также Суд приказал остановить любое продвижение вооруженных сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Это именно то, что требовала Украина. Мы получили все, что просили", — подчеркнул украинский министр.

Кулеба объяснил важность решения Международного суда ООН:

На самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия РФ должна прекратиться;

13 судей поддержали решение, против было только двое (РФ и Китай). Это мощный результат, придающий вес решению;

Решение Суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;

Решение станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии;

Международная юридическая ответственность занимает время и рассмотрение дела теперь продлится, но ответственность России неизбежна;

На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций.

"Не сомневаюсь, что и здесь мы победим и в конце концов деньгами Россия также заплатит. Сегодняшнее решение — акт справедливости в отношении украинского народа", — добавил глава МИД Украины.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, как будут наказывать российских оккупантов и пропагандистов за преступления против государства и его граждан.