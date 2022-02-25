Международный суд в Гааге вправе расследовать военные преступления России в Украине

Прокурор выступит с более подробным заявлением по возвращении в Гаагу.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан (Karim Asad Ahmad Khan QC, Великобритания) отметил, что имеет право расследовать военные преступления России, совершенные в Украине.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст заявления.

"Напоминаю всем сторонам, которые ведут боевые действия на территории Украины, согласно заявлению (Украины), поданному 8 сентября 2015 года, о признании юрисдикции Международного уголовного суда мое Управление может осуществлять свою юрисдикцию и расследовать любые акты геноцида, преступления против человечества или военные преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года", – заявил Карим Хан.

Хан призвал соблюдать нормы международного права.

"Мой офис также получил несколько запросов относительно поправок в Римский устав по преступлению агрессии, которые вступили в силу в 2018 году, и по применению этих поправок к нынешней ситуации. Учитывая, что ни Украина, ни Российская Федерация не являются государствами-участниками Римского устава, суд не может осуществлять юрисдикцию по этому возможному преступлению в этой ситуации", — пояснил он.

Прокурор Международного уголовного суда заверил, что его офис будет внимательно следить за ситуацией в Украине.

"При независимом и беспристрастном осуществлении своего мандата офис по-прежнему полностью привержен предотвращению злодеяний и обеспечению привлечения к ответственности всех, кто несет ответственность за такие преступления. После моего возвращения в Гаагу я намерен выступить с более подробным заявлением о ситуации в Украине, разъяснив мою оценку и дальнейшие шаги, которые я предусматриваю по этому делу", – сообщил Хан.