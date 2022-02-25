Международный суд в Гааге вправе расследовать военные преступления России в Украине

Прокурор выступит с более подробным заявлением по возвращении в Гаагу.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан (Karim Asad Ahmad Khan QC, Великобритания) отметил, что имеет право расследовать военные преступления России, совершенные в Украине.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст заявления.
"Напоминаю всем сторонам, которые ведут боевые действия на территории Украины, согласно заявлению (Украины), поданному 8 сентября 2015 года, о признании юрисдикции Международного уголовного суда мое Управление может осуществлять свою юрисдикцию и расследовать любые акты геноцида, преступления против человечества или военные преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года", – заявил Карим Хан.
Хан призвал соблюдать нормы международного права.
"Мой офис также получил несколько запросов относительно поправок в Римский устав по преступлению агрессии, которые вступили в силу в 2018 году, и по применению этих поправок к нынешней ситуации. Учитывая, что ни Украина, ни Российская Федерация не являются государствами-участниками Римского устава, суд не может осуществлять юрисдикцию по этому возможному преступлению в этой ситуации", — пояснил он.
Прокурор Международного уголовного суда заверил, что его офис будет внимательно следить за ситуацией в Украине.
"При независимом и беспристрастном осуществлении своего мандата офис по-прежнему полностью привержен предотвращению злодеяний и обеспечению привлечения к ответственности всех, кто несет ответственность за такие преступления. После моего возвращения в Гаагу я намерен выступить с более подробным заявлением о ситуации в Украине, разъяснив мою оценку и дальнейшие шаги, которые я предусматриваю по этому делу", – сообщил Хан.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.