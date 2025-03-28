Мгновенных решений не будет: в ОПУ прокомментировали возможное создание «сил гарантирования»

Лидеры государств-партнеров Украины еще не определились с форматом сил гарантирования

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Сложность решения по гарантиям безопасности для Украины заключается в согласовании разных позиций и возможностей всех партнеров, которые будут участвовать в этом процессе.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко в комментарии Радио Свобода.

После саммита коалиции желающих в Париже специальная франко-британская миссия должна приехать в Украину, чтобы на месте выяснить потребности ВСУ. Также партнеры Украины рассматривают создание «сил гарантирования», которые не будут обычными миротворцами, о которых говорилось ранее.

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«Сейчас идет согласование. Вы могли слышать заявление президента, который сказал, что мы хотим, в первую очередь, услышать от партнеров, к чему они готовы, где их, скажем, предел, куда они могут интегрировать своих военных», — отметил Лещенко.

По словам советника, рассматриваются разные версии — от непосредственного расположения на линии столкновения до хабов за пределами Украины.

«Мы готовы, но они [западные партнеры — ред.] готовы не ко всему. И потому этот процесс продолжается. Он нуждается в согласии многих участников из стран, участвующих в упомянутой миссии. Некоторые готовы на большее, некоторые готовы на меньшее, некоторые готовы только финансово или морально поддерживать. По-разному все. Поэтому этот процесс потребует еще некоторое время», — объяснил Лещенко.

Он добавил, что Европа в последний раз принимала подобное решение четверть века тому назад — в 1999 году, когда была создана миротворческая миссия в Косово. Но тогда речь шла о небольшой территории и около 10 тысяч военных. В случае Украины речь идет о гораздо большей территории и о привлечении гораздо большего военного контингента.

«Мы должны понимать, что нет институционально даже памяти у тех, кто сейчас у власти, как это было тогда. Произошли смены поколений в Европе, политики другие пришли. Соответственно, милитарного опыта тоже нет, как такие миссии разворачивать, этих людей уже нет на должностях», — заметил советник.

То есть сейчас Европа пытается создать новую форму для гарантий безопасности, и это требует времени.

«Здесь не нужно ждать мгновенных решений, вот к чему я говорю. Но главное, чтобы мы двигались в этом направлении», — подчеркнул Сергей Лещенко.

Напомним, Парижский саммит собрал ключевых союзников Киева для обсуждения поддержки Украины и способов сдерживания агрессии России. О чем договорились политики на саммите — читайте в материале ТСН.ua.