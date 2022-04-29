"Мгновенных решений нет": Зеленский рассказал, когда исчезнет дефицит топлива

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение недели-максимум двух будет обеспечена такая система поставки горючего в Украину, которая сможет не допускать его дефицита.

Правительство Украины 29 апреля рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке горючего.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

"Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях нашего государства. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения горючего. Россия также заблокировала наши порты. Поэтому мгновенных решений для восполнения дефицита нет. Но чиновники обещают, что в течение недели-максимум двух будет обеспечена такая система поставки горючего в Украину, такая система, которая сможет не допускать дефицита", – рассказал президент.

"После российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу это действительно сложная задача. Но чиновники вместе с поставщиками горючего, вместе с трейдерами и сетями должны выполнить и эту задачу. Как бы сложно ни было. Уверен, выполнят. Должны брать в Европейском Союзе столько горючего, сколько необходимо сейчас для наших граждан", – добавил глава государства.

Зеленский также рассказал в интервью польским СМИ, что обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой выход польских компаний на украинский рынок горючего.

"Польская компания приезжала к нам, встречалась с нашим "Нафтогазом" и министром энергетики. Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут", – сказал президент Украины.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 65-го дня войны

Напомним, 29 апреля первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Денис Шмигаль сообщили, что дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Однако ожидается незначительное его удорожание.

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