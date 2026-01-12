МИД Франции высмеяло угрозы Медведева ударить "Орешником" по Европе

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Реклама

Министерство иностранных дел Франции иронически ответило на очередные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева ударить по Европе ракетой «Орешник».

В официальном аккаунте French Response в соцсети X (Twitter) появилось соответствующее сообщение. Это ответ на заявления российского политика.

В сообщении французской стороны говорится: «Пожалуйста, бойтесь России». Таким образом, МИД Франции высмеяло очередную попытку Кремля запугать Европу.

Реклама

Ранее Дмитрий Медведев снова выступил с жесткими угрозами в адрес европейских стран, допустивших возможность размещения своих военных в Украине после достижения мирного соглашения. В этот раз угрозы прозвучали в контексте применения войсками РФ гиперзвуковой ракеты «Орешник».

«Европейские тупаки у власти все-таки хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, Micron продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, давайте. Вот что вы получите», — написал бывший российский лидер.

Свои слова он проиллюстрировал видеозаписью из камеры наблюдения, на которой, по утверждению российских источников, зафиксирован прилет баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» на территории Львовской области.