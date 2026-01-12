ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

МИД Франции высмеяло угрозы Медведева ударить "Орешником" по Европе

В ведомстве Франции коротко, но точно прокомментировали угрозы Медведева ударить ракетой «Орешник».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Министерство иностранных дел Франции иронически ответило на очередные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева ударить по Европе ракетой «Орешник».

В официальном аккаунте French Response в соцсети X (Twitter) появилось соответствующее сообщение. Это ответ на заявления российского политика.

В сообщении французской стороны говорится: «Пожалуйста, бойтесь России». Таким образом, МИД Франции высмеяло очередную попытку Кремля запугать Европу.

Ранее Дмитрий Медведев снова выступил с жесткими угрозами в адрес европейских стран, допустивших возможность размещения своих военных в Украине после достижения мирного соглашения. В этот раз угрозы прозвучали в контексте применения войсками РФ гиперзвуковой ракеты «Орешник».

«Европейские тупаки у власти все-таки хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, Micron продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, давайте. Вот что вы получите», — написал бывший российский лидер.

Свои слова он проиллюстрировал видеозаписью из камеры наблюдения, на которой, по утверждению российских источников, зафиксирован прилет баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» на территории Львовской области.

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie