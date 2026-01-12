- Дата публикации
МИД Франции высмеяло угрозы Медведева ударить "Орешником" по Европе
В ведомстве Франции коротко, но точно прокомментировали угрозы Медведева ударить ракетой «Орешник».
Министерство иностранных дел Франции иронически ответило на очередные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева ударить по Европе ракетой «Орешник».
В официальном аккаунте French Response в соцсети X (Twitter) появилось соответствующее сообщение. Это ответ на заявления российского политика.
В сообщении французской стороны говорится: «Пожалуйста, бойтесь России». Таким образом, МИД Франции высмеяло очередную попытку Кремля запугать Европу.
Ранее Дмитрий Медведев снова выступил с жесткими угрозами в адрес европейских стран, допустивших возможность размещения своих военных в Украине после достижения мирного соглашения. В этот раз угрозы прозвучали в контексте применения войсками РФ гиперзвуковой ракеты «Орешник».
«Европейские тупаки у власти все-таки хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, Micron продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, давайте. Вот что вы получите», — написал бывший российский лидер.
Свои слова он проиллюстрировал видеозаписью из камеры наблюдения, на которой, по утверждению российских источников, зафиксирован прилет баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» на территории Львовской области.