МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины, им оплатят билеты

МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины, им оплатят билеты

Сколько человек может воспользоваться этой возможностью, Бургер не сообщил.

Министерство иностранных дел Германии приняло решение разрешить родственникам сотрудников диппредставительств в Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят.

Об этом в понедельник, 24 января, сообщил официальный представитель министерства Кристофер Бургер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Членам семьи сотрудников немецких зарубежных представительств в Украине, а также членам семей сотрудников немецких организаций в Украине, например, Института Гете или DAAD, решено дать возможность добровольного выезда", — сказал Бургер.

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По его словам, если родственники дипломата хотят уехать из страны, то МИД Германии оплатит билеты.

Напомним, 23 января Госдеп США разрешил " добровольный выезд " своих дипломатов из Украины. Члены их семей получили приказ покинуть украинскую территорию. В Вашингтоне это объясняют "особым предостережением". В МИД Украины назвали "эвакуацию" посольства США "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски".

Австралия вслед за США и Британией заявила, что также "эвакуирует" семьи дипломатов из Киева.

США, Британия и Германия приступили к эвакуации сотрудников своих посольств в Киеве

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